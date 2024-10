Dybala salva Juric: la Roma va, il Toro no. Manita Lazio, la Juve è dietro

Serie A, la classifica

Manita Lazio a Como

Trova tre punti preziosi anche Baroni che con la sua Lazio piazza il sorpasso in classifica alla Juventus grazie al 5-1 sul campo del Como. Al 26' la prima grande occasione del match. Dossena tocca con il braccio in area di rigore, il Var richiama Pairetto al monitor e concede il penalty: dal dischetto Castellanos spiazza Audero e porta in vantaggio la Lazio. Prendono fiducia i biancocelesti e al 30' raddoppiano: solito assist di Nuno Tavares per Pedro che timbra il 2-0. Il Como reagisce ad inizio ripresa con una rovesciata pazzesca di Mazzitelli che sorprende Provedel e dimezza lo svantaggio, ma al 60' è grave l'ingenuità di Braunoder che rimedia il secondo giallo lasciando gli uomini di Fabregas in 10. Non dura più di 5' il vantaggio numerico per gli ospiti che al 65' perdono, sempre per doppio giallo, Nuno Tavares. Al 72' la Lazio torna avanti di due: corner prolungato da Dia per Patric che firma il 3-1. Il Como spreca due chance e Castellanos non perdona trovando, su illuminazione di Dia, il poker. Al 95' c'è gloria anche per Tchaouna che cala la manita finale. I lariani restano inchiodati a quota 9, per i biancocelesti 19 punti insieme a Fiorentina ed Atalanta.

