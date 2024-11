Juve-Milan Supercoppa: data e orario. Serie A, derby col Toro di sabato alle 18

La Lega Serie A ha pubblicato il programma ufficiale dell'ultima giornata del girone di andata e della prima gara di ritorno, previste entrambe per il 2025. La 19ª giornata avrà inizio sabato 4 gennaio alle 15 sul campo del Penzo, dove il Venezia ospiterà l'Empoli. A seguire, Fiorentina-Napoli alle ore 18. Il giorno successivo andrà in scena il derby Roma-Lazio delle 20.45. Il fischio d'inizio della 20ª è invece fissato alle ore 20.45 di venerdì 10 allo stadio Olimpico, dove si affronteranno Lazio e Como. Sabato 11 toccherà a Torino e Juventus contendersi il derby della Mole delle 18. Il calendario tiene inoltre conto degli impegni di Supercoppa che vedranno Juve, Inter, Atalanta e Milan scendere in campo a Riad per la riedizione saudita del torneo. Pertanto, l'ultima gara di andata dei bianconeri e delle altre formazioni che disputeranno la Ea Sports Fc Supercup sono state programmate per il 14 e 15 gennaio. Questa la programmazione completa.