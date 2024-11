Diretta Bologna-Lecce ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - La vittoria di Cagliari ha rischiarato l’orizzonte della squadra di Vincenzo Italiano che nell'11° turno di Serie A si prepara ad ospitare al Dall'Ara il Lecce. "Dobbiamo trovare continuità", ha detto il tecnico rossoblù che tra campionato e Champions non ha ancora pienamente raccolto i frutti del suo lavoro. Tra le buone notizie il ritorno di Lewis Ferguson a sei mesi dall’infortunio ai legamenti, nella seconda parte del match col Lecce potremmo rivederlo anche in campo. Possibile qualche variazione in distinta, poiché martedì sarà già tempo di Champions in casa contro il Monaco. Il Lecce mette alle spalle l’ultima partita vinta in casa contro il Verona e organizza la sfida ai felsinei con un tabù da sfatare visti i precedenti: i salentini hanno vinto solo una delle quindici trasferte contro i rossoblu nella massima serie italiana. Gotti conferma Rafia a centrocampo e il trio di attacco Dorgu, Banda, Krstovic. Dalla panchina partirà Ante Rebic che con la maglia del Milan ha realizzato due gol contro il Bologna in Serie A e solo contro tre squadre ha fatto meglio nella competizione.