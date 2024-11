Diretta Monza-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Monza e il Milan si sfidano nell'undicesimo turno di Serie A. Il Milan viene dalla sconfitta in casa contro il Napoli e staziona all'ottavo posto con 14 punti mentre i biancorossi, che hanno perso a Bergamo nel turno infrasettimanale, sono nella parte bassa della graduatoria a quota 8. "Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto contro il Napoli. È vero, non siamo soddisfatti perché abbiamo perso una partita che dovevamo vincere. Abbiamo giocato per vincere ma dobbiamo capire qual è la crescita della squadra. La squadra ha fiducia, è vero che è meglio lavorare con risultati positivi, ma penso che i ragazzi sono motivati e forti mentalmente in questo momento. Siamo pronti per questa partita difficile col Monza” ha detto l'allenatore rossonero Paulo Fonseca alla vigilia del match.