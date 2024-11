Quel giochino ingenuo e assai stucchevole: un terrore tutto italiano

Il favore del pronostico? No, è più il terrore del pronostico. Da Conte a Motta, passando da Inzaghi e mettendo dentro un gran numero di dirigenti: sono tutti d’accordo nel considerare “favorito” come il peggiore insulto. Come se abbassare le aspettative possa, in qualche modo, abbassare anche il livello di scontento da parte dei tifosi e di critiche da parte dei media in caso di una brutta stagione. Come se allenare o dirigere club come Inter, Milan, Juventus e Napoli (il Napoli di questi anni) possa in qualche modo esimere quanto dal cercare di vincere qualcosa. È un giochino un po’ ingenuo e assai stucchevole: perché la gente che rovescia sulle spalle altrui il ruolo di favoriti inizia ad annoiare. Potrebbe essere, magari, comprensibile nelle dichiarazioni estive, quando le ipotesi superano le certezze. Ma quando ti trovi in testa, con cinque punti sulla seconda e sull’onda di una serie di vittorie, come puoi pensare di abbassare le aspettative con dichiarazioni prudenti, respingendo la parola scudetto?