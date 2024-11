Milan, Reijnders ci mette la testa: Monza ko. Ora il Real Madrid

MONZA - Al Milan basta un colpo di testa di Tijjani Reijnders per mettersi alle spalle la sconfitta contro il Napoli e superare il Monza all'U-Power Stadium nella sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Per il centrocampista olandese, squalificato contro gli azzurri di Antonio Conte per l'espulsione rimediata contro l'Udinese (in mezzo il match rinviato contro il Bologna al Dall'Ara), si tratta del terzo gol consecutivo dopo la doppietta decisiva nel 3-1 in Champions League contro i belgi del Bruges. Terza panchina consecutiva per Rafa Leao che, nemmeno entrato contro i friulani, dopo aver racimolato 28 minuti contro la capolista stasera ha preso il posto di Okafor al 63'. Nel prepartita Paulo Fonseca ha spiegato la scelta in ottica Real Madrid, prossimo avversario del Diavolo martedì alle 21 al Santiago Bernabeu nel quarto turno della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie. I rossoneri, con una partita in meno, quella contro il Bologna al Dall'Ara appunto, salgono a quota 17 punti, tornando di nuovo davanti proprio ai rossoblù, vittoriosi in casa contro il Lecce grazie alla rete di Orsolini, e superando l'Udinese, ko al Bluenergy Stadium contro la Juve (0-2). Per il Monza di Alessandro Nesta, grande ex della sfida (con il Milan da calciatore ha vinto 10 trofei dal 2002 al 2012), quinta sconfitta in questo campionato, la seconda cosecutiva dopo il 2-0 del Gewiss Stadium contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale.