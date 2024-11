Diretta Torino-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino ospita la Fiorentina nell'incontro valido per l'11ª giornata di Serie A. Gli uomini di Vanoli si presentano all'appuntamento con un bilancio di 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Il clima in casa granata non è dei più sereni. Procede infatti la contestazione dei tifosi contro il patron Cairo. Contestazione che dopo il corteo per le strade della città, è sfuggita di mano con l'episodio della bara di cartone esposta al centro sportivo di Filadelfia (la Digos ha avviato un'indagine). Dall'altra parte del campo ci sarà la Fiorentina, che può invece vantare 19 punti in classifica e 4 vittorie nelle ultime 5 giornate che hanno permesso alal Viola di accedere alle zonte alte della classifica. Il prossimo impegno stagionale vedrà i granata scendere in campo allo Stadium per il derby della Mole: gara in programma sabato 9 novembre alle ore 20.45. Gli uomini di Palladino, torneranno in campo in Europa per la 3ª giornata di Conference League contro l'Apoel.