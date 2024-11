Lookman spacca Napoli! Conte travolto dall’Atalanta: ora un calendario di ferro

Antonio Conte si inchina alla Dea. Lo fa tutto il Maradona a dire il vero, dopo aver visto Lukaku e compagni arrendersi alla doppietta di Lookman (10', 31') e alla firma finale di Retegui (92'). L'Atalanta esce dunque vincitrice da una delle trasferte più difficili della stagione, portandosi a quota 22 punti davanti all'Inter di Simone Inzaghi, che alle 20.45 ospiterà il Venezia di Di Francesco, e a 3 lunghezze dalla vetta della classifica. Per Gian Piero Gasperini si tratta inoltre la 5ª vittoria nelle ultime 5 gare, con 29 gol in 11 partite. Numeri che valgono una candidatura alla corsa per lo scudetto. Il Napoli rimedia invece la 2ª sconfitta in campionato dopo il ko all'esordio contro il Verona: la prima in casa. Una sconfitta che anticipa il tour de force a cui è ora chiamato Conte, atteso domenica 10 novembre a San Siro per la sfida contro l'Inter. A seguire la gara interna contro la Roma, la trasferta al Grande Torino e il doppio impegno con la Lazio in Coppa Italia e campionato. L'Atalanta tornerà invece in Europa per la 4ª giornata di Champions League contro lo Stoccarda di Hoeness. Poi ci sarà l'Udinese al Gewiss Stadium.