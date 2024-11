La Roma di Juric crolla a Verona: decide Harroui! Soulé-Dovbyk gol non bastano

VERONA - Il Verona ha superato per 3-2 la Roma al Bentegodi nella gara valida per l'undicesima giornata di campionato. Per i gialloblù di Paolo Zanetti un successo importante che arriva dopo tre ko consecutivi mentre per i giallrossi di Juric dopo la vittoria con il Torino, arriva il quarto ko in Serie A. E torna a traballare la panchina del tecnico ex Toro. Il Verona sale a 9 punti la Roma resta a 13, all'undicesimo posto.

Verona-Roma, la partita

Padroni di casa in vantaggio con Tengstedt al 13 che approfitta di una grave ingenuità di Zalewski. L'esterno polacco si riscatta con l'assist per il pareggio di Soulè al 28', ma gli scaligeri si riportano in vantaggio con Magnani al 34' che gira di testa in mischia su corner di Duda. Il gol viene convalidato dopo un check per due presunti falli dei veronesi, che non vengono rilevati dal direttore di gara prima e dal Var dopo. Nella ripresa Dovbyk al 53' riporta la Roma in parità. Entrambi gli allenatori effettuano delle sostituzioni per provare a cambiare la partita e Juric, sempre più in bilico, manda in campo tra gli altri Dybala (inizialmente in panchina). Le forze fresche sembrano far bene alla compagine capitolina, che all'83' va vicina al gol del vantaggio con un calcio di punizione del numero 21, che sfiora l'incrocio dei pali. A due minuti dal 90' il neo-entrato Harroui gela i tifosi giallorossi, concretizzando il contropiede di Livramento e firmando la rete del 3-2. In pieno recupero Montipò compie un intervento decisivo su Dybala, mentre Livramento viene espulso per un brutto fallo su El Shaaarawy. Quarto successo in campionato per l'Hellas; continua la crisi della Roma.