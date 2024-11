Balotelli esordio e giallo, Pinamonti e Pellegri trascinano Genoa e Empoli

I due anticipi del monday night dell'11° turno di Serie A vedono il Genoa passare al Tardini contro il Parma e l'Empoli battere al Castellani il Como. Si schioda dall'ultima posizione la formazione di Gilardino che passa di misura sul campo dei gialloblù di Pecchia, riportando in campo in Serie A Mario Balotelli dopo 1701 giorni. A decidere il match è Pinamonti con un tap-in che condanna gli emiliani al ko, ma nel finale i riflettori sono tutti sull'ex Inter e Milan, arrivato al Grifone nell'ultima settimana da svincolato, che non incide in fase offensiva ma termina sul tabellino degli ammoniti nel recupero nel tentativo di difendere la porta dagli attacchi avversari.

Parma-Genoa, la partita

Il Parma perde subito Bernabé per infortunio e rimpiange nella prima frazione una grande chance con la punizione a due dentro l'area (ingenuità di Leali su retropassaggio) che Mihaila manda fuori di poco. Suzuki viene chiamato in causa dal Grifone con Frendrup al 45' mentre all'ora di gioco sono prima il palo e poi Del Prato a salvare il portiere giapponese sulle conclusioni di Pinamonti e Badelj. Aumenta il forcing dei rossoblù e all'80' si stappa l'incontro: destro di Ekhator respinto dal portiere emiliano e tap-in di Pinamonti che fa esplodere il settore ospiti. All'86' c'è spazio per il ritorno in campo in Serie A di Mario Balotelli che ha il tempo di finire nel tabellino degli ammoniti prima del fischio finale che solleva Gilardino. In un colpo solo il tecnico genoano esce dalla zona rossa della classifica superando Lecce, Venezia e Monza e agganciando a quota 9 Parma, Como e Cagliari.

Parma-Genoa, tabellino e statistiche

Empoli-Como, la partita

Terzo ko di fila per Fabregas che cade al Castellani contro l'Empoli di D'Aversa. Per gli azzurri una vittoria che vale il sorpasso in classifica alla Roma e l'aggancio in classifica al Torino a quota 14. Primo tempo senza emozioni con le due squadre bloccate dalla paura di lasciare spazi all'avversario. Ad inizio ripresa sblocca Pellegri che al primo tiro in porta dell'Empoli converte in gol: l'ex Toro recupera una palla sporca, controlla in area, aggiusta il destro e batte Reina incrociando con potenza. Gyasi e Maleh sbattono due volte sul portiere spagnolo nel tentativo di cercare il raddoppio azzurro, chance anche per Colombo che dal limite accarezza il palo. Il Como si riversa in avanti nel finale provandosi a rendere pericoloso con Gabrielloni, ma al triplie fischio è festa Empoli.

Empoli-Como, tabellino e statistiche