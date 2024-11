Juve e Inter insieme! La Serie A si spacca: la campagna inizia col botto

La giornata inizia con Claudio Lotito che tiene a raccolta i club di A e finisce con il presidente della Lazio a braccetto con Aurelio De Laurentiis , al suono del non elegantissimo «Supposte per voi», in replica ai cronisti che chiedono un commento. Sorridono, ma sono gli sconfitti di giornata: non nel voto sullo statuto, scontato, ma nelle dinamiche interne al massimo campionato. Il comizio mattutino del numero uno biancoceleste non dà i suoi frutti: Marotta taglia corto, Ferrero chiarisce che la Juve si asterrà. È tana libera tutti. La voglia di commentare, a fine assemblea, è relativa: persino Adriano Galliani , con più garbo, dribbla i giornalisti e fila via veloce. A concedersi, preso d'assalto, ci pensa lo stesso Marotta: «Mi dispiace si sfoci in personalismi, serve un confronto diretto - dice il presidente nerazzurro - il dibattito con la Serie A va affrontato in modo costruttivo».

Le dichiarazioni di Gravina

Non è il termine che si userebbe per definire il clima in aula: bordate, più che frecciate. Gravina esordisce e picchia: «Dalla A richieste irragionevoli, spiace non pensi ai veri problemi». In linea il presidente di Lnd, Giancarlo Abete, deus ex machina della vicenda: «A queste condizioni non rinunciamo neanche allo 0,01%». La Lega Pro fa i conti con qualche defezione, ma per il presidente Matteo Marani è tanto esser riuscito a far mandare giù la proposta alle società indispettite: «Il calcio italiano è a un punto pietoso perché ognuno pensa al suo orticello», dice rilanciando la C come campionato dei giovani. Mauro Balata, numero uno della B, parla a votazione acquisita ed esprime soddisfazione. Proprio la cadetteria racconta una contrapposizione iconica. Il Bari di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, ha seguito le indicazioni dell'assemblea di B, unanime nel sì sull'impianto generale e su quasi tutti i punti, a eccezione di due casi in cui si è registrata un'astensione.

Casini: "Chiediamo tre modifiche"

Nelle dichiarazioni in assemblea, Lorenzo Casini media tra le posizioni interne della sua lega: ne esce un «chiediamo tre modifiche, accoglietele e saremo tutti contenti» che non convince nessuno. Anzi, qualcuno borbotta e lo interrompe. In platea, si esibisce il variopinto mondo del calcio italiano: i 20 super presidenti nella stessa stanza dei 98 delegati di D. Prevedibile che qualcuno dei secondi rumoreggi sentendo le richieste dei primi. Prossimo episodio novembre in assemblea di A, attualmente fissata al 22. Nelle ultime, i presidenti avevano evitato accuratamente di contarsi votando: ieri si sono scoperti 12 contro 8. Improbabile, per la cronaca, ne esca il ricorso annunciato da Casini, almeno in termini di delibera assembleare. Ci penserà Lotito o chi per lui: per proporlo basta un club a titolo individuale.