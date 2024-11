San Siro costa 197 milioni, Inter e Milan fanno sul serio

San Siro costa 197 milioni di euro, Inter e Milan fanno sul serio. La manifestazione di interesse per l'acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree adiacenti, depositata in Comune, ha portato i club formalmente a conoscenza della valutazione fornita dall'Agenzia delle Entrate. È il primo passo del percorso che dovrebbe portare le due società milanesi alla costruzione di un nuovo stadio comune, accanto a quello attuale. San Siro, come lo conosciamo oggi, verrebbe smantellato e rifunzionalizzato, conservando almeno in parte - in che modo è una questione ancora da risolvere - il secondo anello, per il quale dal 2025 scatterà il vincolo posto dalla Soprintendenza. La manifestazione di interesse è stata firmata per il Milan dal presidente Paolo Scaroni e per l'Inter dai rappresentanti della proprietà Oaktree: in questo caso, una potenziale conferma delle ipotesi che vedrebbero l'ad Alessandro Antonello, fin qui il dirigente nerazzurro più vicino alla vicenda, in uscita da viale della Liberazione.