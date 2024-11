I surreali cori anti Juve, il tentativo Nesta, e intanto Sbraitaro Martinez

A rendere il pomeriggio di Udine ancora più gustoso, i tweet complottistici per episodi che non ha discusso nemmeno l' Udinese - proprio come a Lille - da parte dei soliti noti che ci hanno raccontato il calcio su reti nazionali per trent’anni e oggi sputano veleno sui social. Difesa solida, tre punti, cori degli avversari per il nulla assoluto, post contro la solita squadra da parte di chi sappiamo noi: tutto, almeno per un pomeriggio, sembra tornato al proprio posto.

La settimana più complicata dell’anno è appena finita mentre il weekend calcistico, direbbe Marzullo, sta per cominciare. Il Milan vince soffrendo a Monza, dopo una rete ingiustamente annullata ai padroni di casa, ma il loro tecnico Nesta prova a non limitarsi alle solite polemiche di bandiera. Cerca di allargare il tema: il problema non è la singola decisione, dice, ma qui non capiamo più il regolamento. È uno sport di contatto, non si possono annullare reti e interrompere il gioco per qualunque tocco, stanno cambiando questo sport.

Il tema sarebbe interessante, spiegherebbe anche il motivo per il quale il cosiddetto “Var a chiamata” non ridurrebbe alcuna polemica, visto che perfino gli esperti arbitrali si dividono sull’interpretazione di ogni episodio, ma se un paese cresce moviolaro, morirà moviolaro e allora non importa, per il tema di Nesta ci sarà forse spazio un’altra volta, ora c’è tempo solo per la prossima polemica.