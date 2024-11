La musata di Lotito, la Serie A tra l'incubo Francia e l'alleanza Juve-Usa

La visione della Juventus

La visione della Juventus si sposa con le loro idee ed è così che è nata un’intesa con l’Inter (da quest’estate ufficialmente americana, dopo essere stata indonesiana e cinese) per guidare il fronte a stelle e strisce. Dove arriveranno è difficile dirlo, ma non ci sono dubbi sulle difficoltà che dovranno superare. Tuttavia, se la Serie A non cambia modo di pensare e di pensarsi, è molto alto il rischio di finire come i francesi che hanno visto colare a picco il valore del loro campionato e si sono impoveriti assai con il nuovo contratto per i diritti. Lo spauracchio della Ligue 1 è lì come un cartello che indica un burrone, basta leggerlo per non cascarci dentro.