“Godo se batto la Juve. Conte? L’ho amato molto, non mi sento tradito”

"Inter-Napoli? Chissà da domenica chi sarà la capolista. Domenica non credo che sarò allo stadio, seguirò mio figlio che gioca a pallone come portiere fuori regione. Non credo che riuscirò ad andare allo stadio, se posso ci andrò!". Così Amadeus su CRC, radio partner della SSC Napoli, intervenuto nel corso della trasmissione 'A Pranzo con Chiariello: "Ritorno di Antonio Conte in Italia? Non mi sento tradito. Io ho grande stima di lui ed è un grande allenatore. Dove allena fa sempre bene. Si capisce se la squadra è allenata da lui. Il Napoli è meritatamente in testa la classifica. Sono professionisti, cambiano squadra e sposano altri progetti. Nel calcio va così. Deve essere uno stimolo per l’Inter. Se vuoi vincere contro una squadra di Antonio Conte devi dare il 100%. Sarà una partita interessante e divertente e nessuna delle due deve sbagliare contro l’altra! Partita in casa? Ci amiamo molto fino al fischio di inizio con mia moglie Giovanna, poi ognuno si siede alla poltrona e ognuno tifa la propria squadra per conto suo. Io tifo Inter e ho trasmesso il tifo a mio figlio, ma mia moglie Giovanna è tifosa del Napoli così come la sua famiglia. Sono circondato dai tifosi del Napoli. Ho con la città di Napoli un legame particolare".