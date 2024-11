Genoa salvato da Vogliacco, pari col Como: altro giallo per Balotelli

Il racconto della partita

Buona partenza degli ospiti, che dopo una fase di pressing sbloccano le marcature con Da Cunha, che al 17' minuto di gioco riceve al limite l'assist di Nico Paz e mirando all'angolino supera Leali. Alla mezz'ora, il talento argentino mette in mezzo un altro pallone pericoloso, intercettato da Fadera che batte a rete. Il portiere rossoblù risponde però presente. I Grifoni rialzano la testa e ripartono subito con Ekhator, che dopo un'incursione individuale si trova a tu per tu con Reina e viene murato dal portiere spagnolo. Un altro botta e risposta arriva alla mezz'ora: Cutrone scambia con Strefezza, quest'ultimo calcia in porta ma sfiora il palo. Poi il colpo di testa di Pinamonti su cross di Martin che si spegne sul fondo con la complicità della deviazione di Kempf. Nella ripresa, Gilardino manda in campo l'ex bianconero Miretti. I ritmi calano su entrambi fronti, e dopo un'ora di gioco Pinamonti crea la prima occasione del secondo tempo calciando in porta: Reina la blocca. Il Como ha però dalla sua Nico Paz, ancora una volta determinante nel concepire e lanciare l'azione che porta al gol di Cutrone. Gol che viene però giudicato irregolare per offside. Al 71', è il momento dell'ingresso in campo di Balotelli, salutato calorosamente dal pubblico di casa: l'attaccante rimedia poi il secondo giallo consecutivo dal suo ritorno in campo in Serie A. Allo scadere, Vogliacco sabota i piani di Fabregas e trova il gol del pareggio calciando in demi volee sugli sviluppi del calcio d'angolo: 1-1 al Ferraris.