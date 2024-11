Diretta Venezia-Parma ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio Penzo dove alle ore 15 i padroni di casa del Venezia se la vedranno col Parma nella sfida valida per la 12esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Di Francesco è reduce dalla sconfitta di San Siro conto l'Inter per 1-0 dove non sono mancate le polemiche a causa del gol del pari annullato a Sverko al 98° minuto. In classifica, i lagunari sono il fanalino di coda del nostro campionato a quota 8 punti. Il Parma è in piena lotta retrocessione così come gli avversari: la squadra di Pecchia viene dal ko interno contro il Genoa e in campionato non vince dalla seconda giornata quando sconfisse il Milan. In classifica, i ducali sono fermi al sedicesimo posto a quota 9 punti.