Conte-Marotta, prima volta contro: dalla scelta Agnelli al destino inevitabile

La coppia vincente a Milano

Marotta scelse lui e lo chiamò a Milano. I due insieme hanno ricostruito in nerazzurro quel binomio vincente già all'opera a Torino: Marotta a guidare il club e accontentare le richieste del tecnico; Conte in campo, e non solo, a dare all’Inter un’identità vincente. Un secondo posto, una finale di Europa League e il 19° scudetto dell’Inter nell’annata ’20-21. Il tutto con tre estati tumultuose. La prima per cercare di arrivare a tutti gli obiettivi che la proprietà aveva promesso a Conte e che la dirigenza guidata da Marotta col ds Ausilio doveva raggiungere. Un mercato sontuoso, da 200 milioni: da Lukaku a Barella, da Sensi a Lazaro e Sanchez, passando per i colpi di gennaio Eriksen, Young e Moses. La seconda, nel 2020, sembra già quella dell'addio, con i tormenti di Conte per un mercato che, dopo il colpo Hakimi, complice la pandemia Covid, non sarebbe stato all'altezza delle sue aspettative per raggiungere lo scudetto. Grazie anche alla mediazione di Zhang, Marotta convinse Conte a proseguire, a non gettare all'aria il progetto iniziato dodici mesi prima e così arrivò il titolo nell'annata '20-21.