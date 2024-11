Juve, Allegri è il re della Mole, a Torino ha fatto… 13: è il più vincente nei derby

Se il derby di Torino avesse un volto, a maggior ragione da un anno a questa parte, le fattezze sarebbero quelle di Massimiliano Allegri . Un periodo ipotetico che non deve piacere granché ai sostenitori granata, ma in grado di destare qualche perplessità – probabilmente – anche tra i tifosi sulla sponda bianconera del Po. I numeri, però, rappresentano l’unico appiglio oggettivo nel calcio. E i numeri, appunto, incoronano l’ultimo tecnico della Juventus prima che sulla panchina si sedesse Thiago Motta . Un anno fa, su per giù, si diceva. E, infatti, la data che ha riscritto la storia del pallone sotto la Mole è quella del 7 ottobre 2023. Ovvero il giorno di Juventus-Torino 2-0, stracittadina decisa nella ripresa dalle reti di Gatti e di Milik . Il successo dello Stadium ha permesso infatti ad Allegri di issarsi al comando della classifica degli allenatori più vincenti nel derby della Mole, appaiando un altro mostro sacro del calibro di Giovanni Trapattoni . Con alcune sostanziali differenze, però. Se il tecnico lombardo aveva raggiunto quota 13 successi contro il Torino in 31 tentativi, ad “Acciughina” ne sono bastati 18 appena, anche in contumacia di un periodo storico che vede il Torino risucchiato in una statistica negativa senza eguali nella storia.

Non a caso, media-punti alla mano nella stracittadina, Max batte Trap per 2,47 a 1,61: numeri stellari, appunto. In una graduatoria che, alle spalle dei due totem della panchina, vede un’altra istituzione bianconera come Carlo Carcano, arrivato a sommare 6 vittorie contro i “cugini”, per un podio tutto griffato Juventus. Allegri, a dire il vero, avrebbe avuto anche il match-point per spingersi in vetta alla graduatoria, ma lo scorso aprile l’ha mancato: il suo ultimo derby, al Grande Torino, è terminato con un mesto 0-0, uno dei tanti pareggi che hanno caratterizzato i suoi ultimi mesi in bianconero.