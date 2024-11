Nicolussi Caviglia, altro gol ma al Venezia non basta: Valeri-Bonny, festa Parma

Colpo in trasferta del Parma, che allo stadio Penzo ribalta il vantaggio del Venezia e ritrova un successo che mancava dal 24 agosto, quando alla 2ª giornata sconfisse il Milan al Tardini. Gli uomini di Fabio Pecchia, reduci dal ko interno contro il Genoa, salgono così a quota 12 punti in classifica, prendendo le distnze dalla zona retrocessione. Una classifica che si fa invece sempre più pesante per la formazione di Di Francesco, che dopo avere sbloccato le marcature con l'ex Juve Nicolussi Caviglia rientra dalla 12ª giornata da fanalino di coda con 8 punti. Il prossimo impegno di campionato, il Parma ospiterà l'Atalanta, mentre il Venezia riceverà il Lecce - che il 9 novembre ha annunciato l'esonero di Luca Gotti - : gare in programma rispettivamente il 23 e 25 novembre.