Fonseca aveva ragione, col Cagliari più difficile del Real: Milan, 3-3 pazzesco

Paulo Fonseca era stato chiaro: giocare in Italia è più difficile che vincere al Bernabeu . E così, i rossoneri sprecano l’occasione per dare continuità al successo in Champions League, e raccolgono un solo punto sul campo della Unipol Domus. A Cagliari, gli uomini di Davide Nicola indovinano da subito l’approccio alla gara, superando Maignan per 5 volte, 2 delle quali in fuorigioco. A scombinare i piani del tecnico portoghese è Zappa con un eurogol al termine dell’incontro. Leao e compagni mancano inoltre l’opportunità di accorciare sulla Juventus, che alle 20.45 affronterà il Torino allo Stadium . Il prossimo impegno di campionato vedrà il Milan ospitare proprio i bianconeri di Motta nell'incontro in programma il 23 novembre alle ore 18.

Il racconto della partita

Avvio di gara in salita per i rossoneri, che passano in svantaggio dopo 2 minuti di gioco con Zortea. L'ex Frosinone calcia sulla deviazione di Luperto e spiazza Maignan. Al primo quarto di gioco, Reijnders scucchiaia un intelligentissimo assist di per Leao, che calciando di prima supera Sherri. Il Cagliari però reagice, e prova a riportarsi sopra di un gol. Dapprima con il colpo di testa di Luperto, bloccato dal portiere francese, e in seguito con il gol annullato per offside di Piccoli. Al 40', Zortea ci riprova e chiama in causa Maignan, bravo a bloccare il colpo di testa dell'avverio dell'attaccante. Pochi minuti dopo, Leao si riprende la scena e ribalta il risultato finalizzando un'incursione personale iniziata poco dopo la metà campo: il portoghese resiste alla doppia copertura della difesa sarda e batte Sherri. Poi è ancora Cagliari, con Piccoli fermato da Thiaw prima di raggiungere il pallone sottoporta. Allo scadere del primo tempo, l'attaccante classe 2001 sfiora di testa il gol del pareggio. Al 46', Viola accompagna in rete il tiro in diagonale di Zappa, ma il check al Var rileva l'offside del giocatore. Nella ripresa, l'ennesima palla alta spaventa la difesa del Milan: Theo Hernandez salva il risultato. Non può nulla invece Maignan sul tiro in porta di Zappa, che al 53' anticipa Reijnders e firma il 2-2. A riportare i rossoneri i vantaggio è Abraham, presente sulla respinta di Sherri. Poi, l'eurogol di Zappa manda in fumo i piani di Fonseca, con uno spettacolare tiro al volo da posizione defilata: 3-3 il risultato finale.