Inzaghi tradito, Conte ringrazia Calhanoglu: il Napoli frena, l'Inter pure

L’Inter e il Napoli chiudono la 12esima giornata di Serie A con il pareggio di San Siro per 1-1. La formazione di Antonio Conte resta così prima in classifica con 26 punti mentre quella di Simone Inzaghi aggancia il quartetto di squadre che inseguono la capolista a 25 punti. Le reti arrivano entrambe nel primo tempo: McTominay porta in vantaggio il Napoli al 23° su azione da calcio d'angolo, risponde Calhanoglu con un gran gol dalla distanza al 43°. Nella ripresa, ancora protagonista il centrocampista turco ma questa volta in negativo: al 73° il nerazzurro spreca un calcio di rigore, centrando il palo alla destra di Meret che aveva intuito. Brividi nel finale dopo che al 94° Simeone, subentrato a Lukaku, spreca clamorosamente la palla della vittoria per il Napoli, sparando alto a pochi passi da Sommer.