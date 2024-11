Diretta Atalanta-Udinese ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Una gara da vincere, per dare continuità alle cinque vittorie consecutive, ma soprattutto per agganciare momentaneamente il Napoli e mettere pressione anche all'Inter. L'Atalanta ospita l'Udinese nel lunch match della dodicesima giornata (calcio d'inizio alle ore 12.30 al Gewiss Stadium): i nerazzurri, reduci dal successo europeo contro lo Stoccarda, hanno tutta l'intenzione di proseguire la marcia nella parte alta della classifica. Sette vittorie, un pari e tre sconfitte nelle 11 gare giocate fino a questo momento per i nerazzurri. "Non ci sono mai partite semplici, l'Atalanta è una squadra di assoluto valore. Contro lo Stoccarda ha fatto una gara straordinaria, mettendo in campo idee e principi con grande disciplina, si vede che ci sono tanti anni di lavoro alle spalle. Ha grande qualità, gioca bene nelle due fasi. Sta attraversando un grande periodo di forma" ha dichiarato il tecnico Kosta Runjaic in conferenza stampa.