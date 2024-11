Diretta Monza-Lazio ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Lazio sta attraversando un grande momento di forma, essendo reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa League e ha intenzione di allungare questa striscia anche contro il Monza. Gli uomini guidati da mister Marco Baroni, infatti, faranno visita ai brianzoli del grande ex di turno Alessandro Nesta, nella sfida in programma alle ore 18:00 all'U-Power Stadium. La squadra biancoceleste si trova a tre punti dalla vetta della classifica e vuole approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli per accorciare ulteriormente il gap dalla vetta, così da continuare a sognare in grande. I precedenti contro il Monza sorridono alla Lazio, che non ha mai perso contro i biancorossi, ottenendo tre vittorie e due pareggi.