Diretta Fiorentina-Verona ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Fiorentina vuole cancellare subito la sconfitta subita giovedì a Cipro in Conference League contro l'Apoel Nicosia. Una serata storta che nei propositi di Raffaele Palladino non deve macchiare il brillante momento che sta attraversando la sua squadra reduce da cinque vittorie di fila in campionato (sette nelle ultime otto gare ufficiali) che l'hanno proiettata nelle nelle posizioni di vertice. Oggi alle 15 al Franchi contro il Verona i viola cercheranno di sfruttare l'occasione per consolidare la propria classifica.