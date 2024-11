Kean tripletta e la Fiorentina vola. Roma, è buio pesto: ko anche col Bologna

Settima vittoria consecutiva per la Fiorentina, che al Franchi si aggiudica la sfida contro il Verona valida per la 12ª giornata di campionato e scala la classifica fino al terzo posto con 25 punti - alle 20.45 la sfida di San Siro tra Inter e Napoli - . Un successo recante la tripla firma di un ispiratissimo Moise Kean, che sblocca le marcature dopo 4 minuti di gioco, per poi ritrovare il vantaggio nella ripresa dopo il gol degli ospiti con Serdar. Nel finale, l'ex Juve divora sottorete il gol del 3-1 a portiere battuto, ma nel recupero non sbaglia: l'attaccante azzurro può finalmente celebrare la prima tripletta in carriera. Gli uomini di Palladino si rialzano dunque dopo il ko in Conference League contro l'Apoel, e guardano con fiducia ai prossimi impegni stagionali: la trasferta a Como del 24 novembre e il ritorno in Europa contro il Pafos.