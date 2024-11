Allegri, Inter-Napoli con Cherubini. San Siro canta "Lukaku uomo di m..."

A San Siro va in scena il big match per il primato tra Inter e Napoli , la sfida tra Simone Inzaghi ed Antonio Conte che un altro illustre allenatore ha deciso di non perdersi: ripreso dalle telecamere sulla tribuna dello stadio c'è Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha deciso di assistere alla sfida in compagnia di un'altra vecchia conoscenza della società bianconera, l'ex ds Federico Cherubini. Match delicatissimo in chiave Scudetto che i due sono voluti andare a vedere direttamente allo stadio.

Fischi per Lukaku, per Conte indifferenza

Indifferenza per Antonio Conte, fischi e cori di insulti per Romelu Lukaku. Questa è stata l'accoglienza dei tifosi dell'Inter per i due grandi ex della serata nella sfida contro il Napoli. L'attaccante belga è finito nel mirino già all'arrivo dell'autobus dei partenopei, con il coro "Lukaku uomo di m…" da parte dei tifosi nerazzurri. In campo, nel riscaldamento, il centravanti è stato fischiato a ogni tocco di palla, in particolar modo al momento dei tiri in porta. Alla lettura delle formazioni, poi, sono proseguiti i fischi, che si sono leggermente attenuati arrivati al nome di Conte, a dimostrazione dell'indifferenza per il ritorno a San Siro del tecnico che con l'Inter ha conquistato lo scudetto nella stagione 2020/21.