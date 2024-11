Conte vs Marotta: la sfida è iniziata. Cosa sta succedendo tra frecciatine e risposte

E adesso sono uno contro l'altro. Con le tecniche che conoscono bene. Domenica sera Conte ha fatto una tirata durissima contro gli arbitri e ha parlato di retropensieri... E anche se non ha fatto nomi, sono in molti che hanno pensato che Conte facesse riferimenti all'Inter e al potere "politico" di solito associato a Marotta. Insomma, Conte ha voluto alzare la pressione e l'attenzione sull'Inter facendo leva sul discorso arbitrale, a cui tutti sono sempre molto sensibili.

Conte vs Marotta, sfida iniziata

E che fosse diretto a lui, Marotta l'ha immediatamente capito e ha risposto in meno di 48 ore: «Antonio è una persona intelligente e un grande comunicatore che certamente avrà il suo obiettivo quando parla...». E la controstoccata è servita. Ma l'impressione è che il match fra i due sia appena iniziato. In un campionato così tirato, con sei squadre in due punti e che promette di finire con uno sprint punto a punto, ogni dettaglio può cambiare la storia dello scudetto...