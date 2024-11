Cori contro Lukaku, sputi, lancio di oggetti e 'raggi laser': la Serie A (e le multe) del Giudice Sportivo

Genoa che delirio: fumogeni, monetine e sputi

L'ammeda più pesante della giornata la riceve il Genoa ovvero 18mila euro nel match contro il Como "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; per avere inoltre, al 12° del secondo tempo, lanciato in direzione di un Assistente alcune monetine, una delle quali lo colpiva all'altezza della spalla, senza conseguenze lesive, costringendolo ad allontanarsi dalla sua posizione, determinando, pertanto, l'interruzione della gara per circa due minuti; per avere infine, al 47° del secondo tempo, attinto con uno sputo la gamba del medesimo Assistente". In casa Grifone da segnalare anche la seconda sanzione (cartellino giallo) per Mario Balotelli, altre due ammonizioni e scatterà la diffida per l'attaccante italiano.