"In Italia ho giocato partite truccate, c'era molta mafia": l'ex Inter shock

Luis Jimenez, ex calciatore cileno visto in Italia tra Serie A e Serie B tra il 2002 ed il 2009 (con anche una parentesi all'Inter), ha rilasciato dichiaraziono shock proprio riguardanti la sua permanenza in Italia parlando di partite truccate. Ospite a 'Vamo A Calmarno' (canale YouTube) Luis ha raccontato alcuni episodi in cui è stato protagonista di match a detta sua truccati: "Giocavo nella Ternana. Una volta entrai, segnai e il portiere della mia squadra - della mia! - mi voleva uccidere. Eravamo d'accordo per pareggiare, io segnai e quindi gli altri avrebbero dovuto segnare un gol. Lui voleva pareggiare a porte inviolate. Io però non lo sapevo, erano le mie prime partite in Italia. Volevo mangiarmi il campo e me lo dissero solo dopo".