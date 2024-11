Diretta Genoa-Cagliari ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Il lunch match della 13ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte allo stadio Luigi Ferraris Genoa e Cagliari. Esordio sulla panchina del Grifone per Patrick Vieira. L'ex centrocampistra, tra le altre, di Juve e Inter, ha preso il posto di Alberto Gilardino, esonerato durante la sosta per le nazionali. Eppure i rossoblù sembravano in netta ripresa: dopo aver incassato cinque sconfitte in sei partite, era arrivato il successo di Parma firmato Pinamonti (suo il sigillo nell'unica altra vittoria stagionale, quella del 24 agosto a Monza) e l'1-1 interno contro il Como, acciuffato grazie al gol in pieno recupero di Vogliacco. I sardi di Davide Nicola, come i liguri a quota 10 in classifica, hanno invece interrotto una striscia di tre ko di fila fermando sul 3-3 il Milan nell'ultima uscita prima dello stop. A Marassi, dunque, in palio ci sono punti preziosi in ottica salvezza.