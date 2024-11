Diretta Torino-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Reduce da tre sconfitte consecutive, sei nelle ultime sette, alle ore 15 il Torino cerca il riscatto contro il Monza nel 13° turno del campionato di Serie A. Archiviata la sosta per le nazionali, all'Olimpico Grande Torino la squadra di Paolo Vanoli è chiamata a fornire una prova di carattere per cercare di mettersi alle spalle le critiche e il brutto periodo che sta attraversando. I granata erano partiti alla grande totalizzando undici punti nelle prime cinque partite (tre vittorie e due pareggi). Poi il blackout, con l'unico acuto in casa contro il Como quasi un mese fa (25 ottobre): successo per 1-0 firmato dal 19enne attaccante svedese della Primavera Aieu Njie. Ma "Se Atene piange, Sparta non ride". Anche il Monza di Alessandro Nesta, infatti, sta facendo parecchia fatica e, fanalino di coda a quota 8 come il Venezia, ha inanellato una striscia di tre ko di fila.