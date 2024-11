Diretta Como-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Fiorentina e Como si affrontano al Sinigaglia nell'incontro valido per la 13ª giornata di campionato. Gli uomini di Palladino si presentano all'appuntamento con 25 punti in classifica e 6 vittorie consecutive. L'ultima contro il Verona al Franchi, dove la Viola si è imposta per 3-1: risultato recante la tripla firma di Moise Keane. L'ex bianconero ha ritrovato la condizione e il rendimento che servivano per tornare a indossare la maglia della Nazionale, e ora si fa carico di mantenere di mantenere la squadra nelle zone alte classifica puntando a un nuovo piazzamento in Europa. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Fabregas, reduce dal pareggio con il Genoa al Ferraris. Il Como è chiamato a raccogliere punti in ottica salvezza: il bilancio delle ultime 5 gare riporta 3 sconfitte e 2 pareggi.