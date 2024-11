Diretta Lazio-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere la domenica di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 20.45 all'Olimpico di Roma tra Lazio e Bologna. Entrambe le formazioni stanno vivendo un periodo straordinario e sono attese alla prova del nove. I biancocelesti, a punteggio pieno in Europa League, dove giovedì 28 novembre alle 18.45 ospiteranno il Ludogorets, vogliono mantenere il passo delle altre squadre in lotta per il vertice. Sei vittorie nelle ultime sette di campionato per la squadra di Marco Baroni, con l'unico ko arrivato all'Allianz Stadium contro la Juventus lo scorso 19 ottobre, tra l'altro all'85' per la sfortunata autorete di Gila dopo aver giocato in inferiorità numerica dal 24' per il rosso ad Alessio Romagnoli, reo di aver fermato con un fallo da ultimo uomo Pierre Kalulu involato verso la porta di Ivan Provedel. Dall'altro lato del campo, però, c'è un Bologna in grande spolvero, reduce dai successi esterni contro Cagliari (2-0) e Roma (3-2) e dalla vittoria al Dall'Ara contro il Lecce (1-0). I rossoblù di Vincenzo Italiano, dopo una partenza a rilento, con sei pareggi nelle prime otto gare, hanno pian piano ingranato la marcia e fin qui hanno perso una sola volta: il 22 settembre al Maradona contro il Napoli. Con 18 punti in classifica e la gara interna contro il Milan rinviata lo scorso 26 ottobre a data da destinarsi, gli emiliani sognano di replicare quanto fatto la scorsa stagione, con la qualificazione alla Champions League centrata a 60 anni esatti dalla prima e fin qui unica volta. Il percorso europeo di Orsolini e compagni, però, fin qui è stato piuttosto difficoltoso: dopo lo 0-0 all'esordio contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk sono infatti arrivate le sconfitte in Inghilterra, entrambe per 2-0, contro Liverpool e Aston Villa, poi il beffardo 1-0 interno contro il Monaco. Mercoledì alle 21, sempre al Dall'Ara, arrivano i francesi del Lille in un match che ha già il sapore di ultima spiaggia.