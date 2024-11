Miretti firma la rimonta, il Cagliari si salva su rigore nel finale: 2-2 a Genova

Termina con un pareggio la sfida tra Genoa e Cagliari valida per la 13ª giornata di Serie A. Gli uomini di Vieira - il tecnico francese all'esordio sulla panchina del Grifone - passano in svantaggio dopo 8 minuti di gioco su calcio di rigore, poi reagiscono con Frendrup e completano la rimonta con Miretti . La rete del centrocampista di proprietà della Juve viene però vanificata da un secondo penalty assegnato a favore degli ospiti. Nessuna delle due squadre, che rimediano il secondo pareggio consecutivo, riesce dunque a prendere le distanze dalla zona salvezza e rientrano con 11 punti in classifica. Il prossimo impegno di campionato vedrà Miretti e compagni scendere sul campo dell'Udinese. Il Cagliari ospiterà invece il Verona - reduce dalla sconfitta interna per 5-0 contro l'Inter - .

Miretti firma la rimonta. Piccoli la riprende nel finale

Gara equilibrata al Ferraris per i primi 8' minuto di gioco, quando l'arbitro assegna un calcio di rigore a favore del Cagliarsi per fallo di mano di Thorsby. Il centrocampista norvegese salta in area e tocca il pallone con un braccio. Una dinamica simile a quella che aveva portato al rigore contro la Juve allo Stadium poi trasformato da Marin. Riavvolto al Var il nastro dell'episodio, Sozza indisca il dischetto: dagli 11 metri il rumeno non sbaglia. Il Genoa però reagisce e pareggia i conti al 12' con Frendrup. Gli uomini di Vieira si assicurano allora il possesso palla e sfiorano il raddoppio con una bella azione che si spegne però sul cattivo controllo di Miretti. Il bianconero in prestito al Genoa riceve palla sottoporta, stoppa di petto e batte a rete anziché servire Thorsby a portiere battuto: la palla sfiora il palo e finsice il fondo. Alla mezz'ora è di nuovo Cagliari, con Piccoli che riceve l'assist di Zappa e colpisce di testa sfiorando il gol del 2-1. Al 58', Gateano divora un'altra occasione calciando su Leali a tu per tu con il portiere. Un minuto dopo, Miretti riceve l'assist di Thorsby e riscatta l'azione precedente chiudendo sul secondo palo con un bel tiro di prima in diagonale. Nel finale, Pavoletti si tuffa di testa e chiama in causa Leali. Poi, l'arbitro indica di nuovo il dischetto per un fallo di Martin su Piccoli. Quest'ultimo si presenta sul pallone e dagli 11 metri batte Leali: 2-2 al Ferraris.