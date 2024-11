Kean trascinatore, la Fiorentina vola: Como ko, Inter e Atalanta agganciate

COMO - La Fiorentina risponde ad Inter e Atalanta e in attesa di Napoli-Roma va a formare il terzetto in testa della classifica a quota 28 punti. La viola di Palladino riparte con un successo dopo la sosta delle nazionali passando per 2-0 sul campo del Como e trovando la settima vittoria consecutiva in campionato. Decisive le reti di Adli e il solito Kean che nella classifica marcatori sale a quota 9 rispondendo ai suoi diretti avversari Retegui, Thuram e Lookman, tutti a segno nel weekend. Per Fabregas settimo ko in stagione e classifica inchiodata a 10 punti, a +1 dalla zona retrocessione.

Como-Fiorentina, la partita

Inizia ad alti ritmi il match, ma senza conclusioni decise verso lo specchio difeso dai due portieri. Al 20' il primo tentativo è della Fiorentina che passa: Beltran appoggia al limite per Adli, colpo di prima e Audero battuto con qualche responsablità sul tiro centrale. Il Como prova a reagire, ma la seconda grande chance del primo tempo è per Moise Kean che da dentro l'area piccola spara sull'esterno della rete. Nella ripresa, al 60', è De Gea a salvare la porta viola con un triplice intervento pazzesco. Palladino prova a cambiare e manda dentro Sottil che al 69' diventa decisivo: assist per Kean che batte di sinistro, trova la deviazione di Goldaniga e batte Audero per il raddoppio che vale il nono gol in campionato per l'ex Juve. Fabregas prova la carta Belotti, ma dalla porta di De Gea non arrivano grandi pericoli. Nel recupero perde la testa Dossena che viene espulso per un colpo ad Adli, al triplice fischio può partire la festa viola.