Lukaku gol, il Napoli stende la Roma al Maradona: Conte ritorna al comando!

Il Napoli supera per 1-0 la Roma al Maradona nella gara valida per la 13esima giornata di Serie A e mantiene la testa solitaria della classifica con 29 punti dopo i successi di Inter, Atalanta e Fiorentina. Decide la rete dell'ex Romelu Lukaku al minuto 54 servito in area magistralmente da Di Lorenzo. La Roma incassa così la terza sconfitta consecutiva dopo il ko contro Verona e Bologna e resta a 13 punti: inizia in salita l'avventura di Ranieri sulla panchina giallorossa.

Napoli-Roma 1-0, la cronaca

Pronti-via e gli uomini di Antonio Conte trovano subito il vantaggio con un cross che trova tutto solo Kvaratskhelia, il quale sceglie di schiacciare il colpo di testa mancando lo specchio: disattento, nell'occasione, El Shaarawy, che ha completamente perso la marcatura sul georgiano. Il primo tempo scivola via senza particolari emozioni, con i padroni di casa che provano a fare la partita trovando spazi per il tiro, ma non la precisione, con Politano e McTominay. I giallorossi, invece, partono con la giusta aggressività provando a contrattaccare con diversi uomini, ma senza mai impensierire Meret. Tra i protagonisti più attesi c'è Lukaku, che però nella prima frazione non entra mai nel vivo del gioco.

Il belga si vede a inizio ripresa, con un colpo di testa al 50' che termina sull'esterno della rete e che è il preludio al gol che arriva quattro minuti più tardi su cross del solito Di Lorenzo, abile nell'inserimento e favorito dalla pessima lettura di Angelino. L'esterno spagnolo prova a farsi perdonare al 57' con un cross arretrato in area nella zona di Baldanzi, il quale però spreca tutto mandando alle stelle. Ancora dai piedi dell'ex Lipsia nasce un'altra grande occasione per la Roma, con un cross su cui arriva di testa Dovbyk centrando la traversa. Gli ultimi minuti vedono i giallorossi creare tanta densità nella metà campo avversario, ma a mancare è sempre la capacità di trovare spazi per finalizzare. Sono, anzi, i nuovi entrati Mazzocchi e Folorunsho a creare una buona occasione per il raddoppio del Napoli, col il centrocampista che non riesce a indirizzare bene di testa. Fuori di poco anche un tiro di Neres dal limite. Finisce 1-0 per gli azzurri che, con le note dell'inedito di Pino Daniele, tornano a respirare l'aria della vetta.