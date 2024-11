Diretta Empoli-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Alle ore 18.30, allo stadio Carlo Castellani, Empoli e Udinese si affrontano nel primo posticipo della 13ª giornata del campionato di Serie A. Entrambe le formazioni sono state protagoniste di un grande avvio di stagione ma poi, man mano, hanno rallentato e attualmente occupano la decima e la nona posizione in classifica rispettivamente con 15 e 16 punti. I toscani di Roberto D'Aversa, dopo aver ritrovato il successo battendo il Como tra le mura amiche grazie alla rete dell'ex Toro Pietro Pellegri, nell'ultima uscita prima della sosta hanno pareggiato 1-1 al Via del Mare contro il Lecce. Momento complicato, invece, per i friulani di Kosta Runjaic, reduci da tre ko consecutivi.