Diretta Venezia-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Venezia e Lecce si sfidano nel posticipo che chiude il 13° turno di Serie A. Il Venezia è ultimo in classifica con 8 punti e viene da due sconfitte di fila contro Inter e Parma mentre i salentini sono a quota 9, hanno rimediato un solo punto nelle ultime due uscite di campionato e presentano, con appena 5 reti all'attivo, il peggior attacco del torneo. "Sono state due settimane di lavoro, con meno ragazzi del solito perché tanti sono andati in in nazionale. Fortunatamente giocare di lunedì ci ha permesso di integrare meglio e lavorare un giorno in più per questa partita molto delicata. Dobbiamo avere maggior concretezza in quello che creiamo, avere la partita in mano. Abbiamo inoltre lavorato dal punto di vista caratteriale e della cattiveria che serve negli ultimi 20 metri difensivi e offensivi" ha dichiarato il tecnico arancioneroverde Eusebio Di Francesco alla vigilia del match.