Pellegri segna ancora ma non basta: Davis firma il pari tra Empoli e Udinese

EMPOLI - Scontro diretto a metà classifica con il pareggio per 1-1 tra Empoli ed Udinese, il secondo consecutivo per i toscani mentre i friulani interrompono la striscia di 3 sconfitte consecutive restando avanti di un punto (17 a 16) in classifica proprio alla squadra di D'Aversa. Padroni di casa che sbloccano il parziale al 23' sull'asse Cacace-Pellegri con l'ex Toro che rive palla al limite dell'area in posizione centrale ma spalle alla porta, si gira e scarica all'angolino. Prima del gol era arrivata una traversa "involontaria" di Colombo dopo un traversone verso il centro area. Al 72' intervento del Var: Lucca in area arpiona un pallone che spiove, lo difende e poi calcia verso la porta. Cacace è sulla traiettorie e cadendo a terra tocca con un braccio, il Var controlla e segnala al direttore di gara che non è rigore ma 4 minuti dopo i friulani trovano il pareggio. Calcio d'angolo calciato da sinistra verso il primo palo, dove Davis è praticamente solo e gira facilmente in porta