Giampaolo e Dorgu riportano il Lecce alla vittoria, Venezia sprecone

VENEZIA - Torna sulla panchina di Serie A dopo 785 giorni e lo fa con un prezioso successo sul campo del Venezia , Marco Giampaolo conquista la vittoria nel monday night del 13° turno di campionato. Il Lecce passa di misura in laguna, grazie ad una rete di Dorgu e ad una prestazione maiuscola di Falcone, e sale a quota 12 punti in classifica abbandonando la zona retrocessione. Una vittoria nello scontro diretto contro gli uomini di Di Francesco che vanno sotto nell'unica occasione concessa aggli avversari e restano inchiodati all'ultimo posto a quota 8.

Venezia-Lecce, la partita

Tutta di marca veneziana la prima frazione con Oristanio scatenato. L'esterno azzurro prima scheggia un palo, poi inizia a sbattere contro il muro Falcone. A tenere in equilibrio il match è proprio il portiere giallorosso che respinge il possibile venendo aiutato anche dalla traversa su un colpo di testa di Idzes. Nella ripresa lo spartito non cambia: Busio prima e Duncan poi non riescono a superare un super Falcone e alla fine è il Lecce a passare. Al 70' grande manovra salentina con Gallo che attacca l'area avversaria per poi servire sul secondo palo Dorgu, destro e Stankovic battuto al primo tiro verso lo specchio. Pohjanpalo a porta vuota si divora la possibilità del pari immediato, il Venezia si rivolta in avanti rischiando di subire il raddoppio. Al triplice fischio può partire la festa per Giampaolo e il Lecce.