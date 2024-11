Diretta Cagliari-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Alle ore 20.45, all'Unipol Domus, Cagliari e Verona apriranno la 14ª giornata del campionato di Serie A. I sardi di Davide NIcola sono reduci da due pareggi consecutivi: dopo il pirotecnico 3-3 tra le mura amiche contro il Milan, i rossoblù non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 a Marassi contro il Genoa di Patrick Vieira. Ora, però, serve ritrovare un successo che manca da oltre un mese, esattamente dal 20 ottobre, 3-2 in casa contro il Torino. Momento molto complicato, invece, per gli scaligeri che dopo il netto ko per 5-0 contro l'Inter sono andati in ritiro. I veneti hanno una striscia aperti di tre sconfitte di fila. La formazione di Paolo Zanetti non conosce mezze misure e fin qui ha totalizzato quattro vittorie e ben nove ko.