Reijnders show e ritorno Morata: Milan, tris senza storia contro l'Empoli

MILANO - Nella fitta nebbai di San Siro il Milan di Paulo Fonseca torna al successo in campionato battendo l'Empoli 3-0 nel segno di Alvaro Morata e, soprattutto, Tiji Reijnders alla sua seconda doppietta stagionale.

Rossoneri subito padroni della partita e al 18' sbloccano il parziale: Fofana recupera palla, Emerson Royal serve Leao in mezzo all'area che calcia, viene murato ma sul rimpallo Morata è bravissimo al volo, di destro, a segnare il gol del vantaggio. Al 28' ghiotta occasione per il raddoppio con Pulisic ruba palla al limite dell'area a Viti ma non serve un liberissimo Reijnders decide di calciare ma la sfera va alta. Il 2-0 però arriva prima dell'intervallo e arriva ancora con un tiro al volo di destro dopo un rimpallo ma dai piedi di Reijnders: azione insistita del Milan, palla in mezzo di Emerson Royal, rimpallo su colpo di testa di Pulisic con l'olandese che fa partire un tiro perfetto. L'Empoli gioca più aggressivo nella ripresa e al 53' Maleh fa tremare San Siro centrando in pieno la traversa. Spaveto superato e al 69' super ripartenza Milan: Fofana parte dalla sua area, apre perfettamente per Reijnders che da solo arriva al limite dell'area e batte Vasquez per mandare i titoli di coda.