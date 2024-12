Diretta Lecce-Juventus ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Danilo guida una Juventus mai così giovane in campionato: escludendo i portieri, dunque facendo solo riferimento ai calciatori di movimento, l’età media degli altri 17 giocatori - eliminando dal conteggio proprio il difensore brasiliano - è di 21,6 anni. Una Juventus Under 21, quindi, per tornare a macinare punti in campionato: la squadra di Thiago Motta è imbattuta in Serie A, ma dopo la sosta, tra la trasferta a San Sirbo e quella di Champions a Birmingham con l’Aston Villa, i bianconeri non hanno incassato reti ma non ne hanno neanche messe a segno. L’obiettivo è tornare al successo in una condizione di emergenza totale che è ulteriormente peggiorata: sono nove gli elementi della prima squadra costretti a sventolare bandiera bianca, in attesa di poter rientrare tra i convocati. A Lecce, ad attendere i bianconeri, i giallorossi del tecnico Marco Giampaolo che per la prima volta si presenterà al suo nuovo pubblico dopo l'ottima partenza con la vittoria firmata Dorgu sul campo del Venezia.