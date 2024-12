Diretta Fiorentina-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Tre punti per la classifica, ma anche per entrare nella storia della Serie A. Da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina dell’Inter, ha solo vinto a Firenze: un convincente 3-1 nel settembre del 2021, un pazzo 4-3 tredici mesi più tardi (con gol partita rocambolesco di Mkhitaryan all’ultimissimo secondo dopo il momentaneo pareggio della Viola) e un polemico 1-0 nella scorsa stagione (con un rigore contestato assegnato agli avversari, ma poi parato da Sommer a Nico Gonzalez). Grazie poi anche al 2-0 dell’Inter di Conte del febbraio del 2021 i nerazzurri, espugnando questa sera l’Artemio Franchi, diventerebbero la prima squadra del massimo campionato capace di conquistare cinque successi consecutivi in casa della Fiorentina. Questa volta però la gara – dati alla mano – è da squadre di vertice. E anche qualora i ragazzi di Raffaele Palladino non dovessero competere per il Tricolore nel proseguimento della stagione, certamente stasera, visti i risultati ottenuti, scenderanno in campo con la convinzione di poter dare vera battaglia ai campioni d’Italia. Firenze freme e sogna, sfida da cuori forti, tutto esaurito nel cantiere-Franchi e coreografie show dei club della Fiesole. Moise Kean, 9 reti finora in campionato, scalda i motori per continuare la sua striscia positiva di pari passo con quella della propria squadra. Ai nerazzurri il centravanti viola in carriera non ha mai fatto gol né contro di loro ha mai gioito per un successo: sei confronti, due pareggi e quattro sconfitte. Sarà la volta buona?