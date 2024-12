Diretta Parma-Lazio ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARMA - Nove vittorie consecutive, di cui quattro al Tardini. Basterebbe questo per raccontare la difficile sfida che attende il Parma di Pecchia. La Lazio è diventata un tabù per i ducali, che hanno intenzione di invertire la tendenza. Recuperati Hernani, Valenti e Keita (febbricitante con l'Atalanta). I primi due non partiranno dall'inizio, diverso il discorso per il belga: «Giocare con un centrocampista in più cambia l'assetto della squadra e con il rientro di Mandela è una possibilità» ha dichiarato Pecchia alla vigilia. In casa Lazio per la prima volta quest’anno Baroni deve fare i conti con problemi di formazione. A Parma può schierare comunque un undici competitivo, ma le risorse, specialmente a centrocampo, sono praticamente finite. Era il timore di inizio stagione, inasprito dopo il ko di Castrovilli ormai un mese fa. La coperta adesso è ufficialmente cortissima in mediana: con l’infortunio di Vecino di giovedì in Europa League (si teme una lesione) e il conseguente probabile impiego di Dele-Bashiru oggi, Baroni non ha più alternative in mezzo al campo. È emergenza piena anche in vista della doppia sfida al Napoli, giovedì in Coppa Italia e domenica al Maradona.