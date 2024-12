Pinamonti e autogol Giannetti, colpo Genoa: crolla l'Udinese in 10 dal 4'

UDINE - Vittoria di fondamentale importanza per il Genoa recentemente affidato all'ex fuoriclasse di Milan, Juventus e Inter Patrick Vieira. I rossoblù, infatti, grazie alla rete di Pinamonti al 13' e allo sfortunato autogol di Giannetti al 68' su un cross di Zanoli (che al 76' lascerà spazio a Mario Balotelli), si impongono 2-0 alla Dacia Arena di Udine , con i padroni di casa di Runjaic in inferiorità numerica per quasi l'intero arco dell'incontro, a fronte dell' espulsione rimediata da Touré dopo appena quattro giri di lancetta dal calcio d'inizio. In classifica, il Grifone sale a quota 14 punti, a -3 dai rivali odierni e a +3 sulla zona retrocessione. Buona la prova di Miretti , in Liguria in prestito dalla Juve, in campo per 69' e che al 54' ha chiesto invano un calcio di rigore per un contatto nell'area friulana.

Udinese-Genoa 0-2, la cronaca

Gara fortemente condizionata dall'espulsione, dopo pochissimi minuti, di Touré, che in disimpegno sbaglia il retropassaggio verso Okoye e, per proteggersi dall'arrivo di Zanoli, alza troppo il gomito andando a colpire lo stesso giocatore del Genoa, lanciato nel recupero palla. Revisione al Var da parte di Aureliano e rosso diretto per il difensore, che lascia così i friulani in dieci per tutta la partita. Sul conseguente calcio di punizione arriva poi la chance per il Genoa, con Pinamonti che piazza il destro potente parato da Okoye. Sarà però lo stesso attaccante rossoblù a portare avanti i suoi, al 13', sul tiro dal limite di Badelj sporcato da una deviazione che favorisce il suo tap-in vincente sottomisura. 1-0 per l'undici di Vieira, che approfitta subito della superiorità numerica, andando vicina al raddoppio al 26', con Thorsby che tutto solo in area calcia ad Okoye battuto, ma è Giannetti in scivolata a salvare l'Udinese dal doppio svantaggio. Si va all'intervallo con la formazione friulana che deve rimettere a posto il suo assetto. Runjaic però non ricava gli effetti sperati dagli ingressi di Ebosse e Kristensen per Lucca ed Ehizibue e a metà ripresa subisce il raddoppio. Sprint sulla destra dello scatenato Zanoli, tiro-cross sporcato dalla deviazione di Giannetti che è decisiva nel battere Okoye. Gara in discesa per il Grifone che, nonostante ulteriori cambi dell'Udinese, riesce a gestire bene anche gli assalti finali dei bianconeri. Prima vittoria per Vieira, quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per l'Udinese.