Kean è cresciuto lontano dalla Juve, Chiesa deve giocare: parla Spalletti

Spalletti: "Zaniolo ha grandi potenzialità, Chiesa è monitorato"

Il ct ha anche commentato il ritorno al gol di Zaniolo: "Ci sono altre cose da tenere in considerazione oltre al gol per un ragazzo. Quello lì viene da un dettaglio e da un particolare. Ha grandissime potenzialità, l'ho portato fino alle ultime convocazioni. Può fare l'esterno, giocare in zona centrale e può ricevere palla spalle alla porta, è una qualità fondamentale per giocare in campo europeo. Questa forza l'abbiamo sofferta contro la Francia. Il suo ruolo? Abbiamo fatto la scelta di stare molto dentro il campo e lasciare le corsie a questo tipo di calciatori. Devono saper stare dentro al campo perché abbiamo perso di vista giocatori importanti come Orsolini, Politano e Chiesa. Quest'ultimo è sempre monitorato se giocherà, ci ha fatto vedere le sue qualità. La soluzione che abbiamo cercato per questa Nazionale sono quei giocatori che possono stare in quei ruoli lì. Abbiamo due attaccanti fortissimi in continua crescita che sono Retegui e Kean. Quest'ultimo ha fatto vedere che è un elemento su cui si può contare, ha fatto passi avanti come uomo e come impostazione professionale, l'ho trovato molto maturato. La differenza la fa sempre il contesto dove sei nato. Se hai la fortuna di far parte subito di un grande club come la Juve non ti accorgi dei privilegi che hai, delle cose che devi mettere a fuoco per riuscire a impegnarti. Pensi ti vengano date d'ufficio senza metterti le mani dentro e cercarle".