Serie A, forse è la volta buona: la Juve e gli americani fanno sistema

Può sembrare banale, anzi dovrebbe esserlo, ma mettere sullo stesso palco le tre più grandi società italiane più l’Atalanta, orgoglio del movimento, è in realtà un successo da celebrare. Il palco è quello del Riad Football Summit, il super convegno del calcio mondiale ospitato dai sauditi che organizzeranno anche la Supercoppa italiana più glamour che ci sia, visto che se la contenderanno le squadre con più tifosi in Italia e in Arabia. Insomma è una notizia vedere il calcio italiano e i suoi grandi protagonisti muoversi come sistema, con un progetto teso a migliorarne la visibilità nel suo complesso e non la propria. Finora c’era stato qualche caso sporadico annegato nell’individualismo dei club, che tendevano ad andare ognuno per la sua strada. Il segnale di un’inversione di tendenza che, oltretutto, coinvolge le società più importanti non è da sottovalutare. Soprattutto perché coincide con i primi vagiti di una nuova maggioranza in Lega, ispirata proprio dall’idea di ricostruire un sistema nel quale tutti collaborano per la crescita collettiva.