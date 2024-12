Diretta Atalanta-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta torna in campo dopo la vittoria contro la Roma, il 2-0 ai giallorossi ha dato ancor più fiducia a una squadra in salute, capace di inanellare otto vittorie consecutive in campionato, undici nelle ultime dodici gare giocate tra campionato e Champions League. Atalanta e Milan hanno pareggiato 45 dei 126 incontri in Serie A, con 26 successi nerazzurri e 55 vittorie rossonere a completare il bilancio: contro nessuna squadra i bergamaschi hanno registrato più pareggi nella competizione (45 anche contro la Juventus). Dal 2020/21 in avanti il Milan ha vinto quattro delle otto partite di Serie A disputate contro l'Atalanta (con due pareggi e due sconfitte) e nel periodo i bergamaschi hanno perso più incontri solo contro Inter (sei) e Napoli (cinque). Ma attenzione: Fonseca contro Gasperini e l'Atalanta non ha mai vinto: un pari e tre sconfitte. "Non si vedeva giocare una squadra così, uomo a uomo, da tanto tempo. Il calcio è come la vita: ciclico. Gasperini è stato pioniere a giocare così. È un grandissimo allenatore, ho una grande ammirazione per lui. Va riconosciuto il suo lavoro. Adesso tutti in Europa hanno la consapevolezza che è difficile affrontare squadre come l'Atalanta. Ci sono tante squadre che seguono lo stesso modello dell'Atalanta" ha detto il tecnico rossonero alla vigilia del match valido per il 15° turno di campionato.